Pohon Tumbang Timpa Atap SDN Bojong Rangkas 05 Ciampea Bogor, Siswa Belajar di Halaman
RADAR BOGOR – Aktivitas belajar mengajar di SDN Bojong Rangkas 05, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor terganggu setelah bangunan sekolah tertimpa pohon tumbang, Senin, 16 November 2026 sekitar pukul 03.00 WIB
Akibat kejadian itu, bagian atap bangunan sekolah mengalami kerusakan dan para siswa pun sementara waktu terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di halaman sekolah.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, mengatakan pohon yang tumbang merupakan jenis ki bolong yang sebelumnya sudah dalam kondisi rapuh.
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"Pohon tumbang menimpa atap sekolah sehingga para siswa siswi sementara belajar di halaman sekolah," ujarnya kepada Radar Bogor Senin, 16 November 2026.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, lanjut adam, tim BPBD Kabupaten Bogor langsung melakukan penanganan dengan mengevakuasi pohon yang menimpa bangunan sekolah.
Selain evakuasi, BPBD juga telah mendistribusikan bantuan berupa terpal untuk kebutuhan penanganan sementara.
"Pohon yang tumbang menimpa bangunan sekolah sudah di evakuasi oleh tim BPBD," pungkasnya. (Cr1)
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