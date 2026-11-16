Tujuh Terduga Gengster Ditangkap Usai Bentrokan di Gunung Putri Bogor

RADAR BOGOR – Polisi menangkap tujuh orang yang diduga terlibat aksi pengeroyokan dalam bentrokan antar gangster di terowongan tol Jalan Raya Karanggan Muda, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Ketujuh orang itu diamankan Tim Resmob Satreskrim Polres Bogor bersama Unit Reskrim Polsek Gunung Putri setelah melakukan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi pada Minggu, 15 November 2026 sekitar pukul 03.00 WIB.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan melalui serangkaian penyelidikan, mulai dari pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), penyisiran rekaman CCTV, pemeriksaan saksi-saksi, hingga pengumpulan barang bukti.

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Hasilnya, lanjut dia, pada Senin, 16 November 2026 sekitar pukul 06.05 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat.

Mereka terdiri dari lima orang dewasa berinisial PA, AM, RP, MR, dan IS serta dua anak yang berhadapan dengan hukum berinisial MR dan MA.

Advertisement "Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor," ujarnya kepada Radar Bogor.

Kompol Hillal mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diduga bermula dari komunikasi dan kesepakatan antar gangster.

Menurutnya, kedua kelompok kemudian bertemu di sekitar lokasi kejadian dan terlibat bentrokan. Dalam bentrokan tersebut, korban DH terjatuh dan diduga menjadi sasaran pengeroyokan oleh sejumlah orang.

"Setelah kejadian, kelompok yang terlibat membubarkan diri sementara korban dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Bakti Pajajaran Cibinong," imbuhnya.

Kapolsek Gunung Putri juga menerangkan, dari hasil pengungkapan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit telepon genggam, dua buah senjata tajam jenis celurit, serta tiga buah sweater yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.