RADAR BOGOR – Berbagai upaya untuk meningkatkan kebugaran dan menerapkan pola hidup sehat terus digalakkan di lingkungan RSUD R Moh Noh Noh Leuwiliang.

Salah satunya melalui kegiatan olahraga bersama dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang melibatkan seluruh civitas hospitalia.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan W.R. Supratman tersebut menghadirkan agenda senam bersama yang kemudian dilanjutkan dengan aksi 62.000 langkah.

Advertisement Program ini menjadi salah satu bentuk ajakan untuk membiasakan aktivitas fisik sekaligus menjaga kesehatan tubuh di tengah kesibukan menjalankan tugas pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran resmi Nomor 100.3.4/6175-UMUM yang ditandatangani Direktur RSUD R Moh Noh Noh Leuwiliang, dr. Vitrie Winastri, S.H., M.A.R.S.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh pegawai yang tidak sedang menjalankan tugas pelayanan diinstruksikan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan peringatan HKN ke-62.

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Para peserta juga diminta mengenakan pakaian bernuansa biru, yakni seragam outbond.

Ada sejumlah agenda dan ketentuan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 di lingkungan RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang.

Senam Bersama dan Tantangan 62.000 Langkah

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang melibatkan para pegawai rumah sakit.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan tantangan 62.000 langkah yang menjadi simbol pentingnya menjaga kebugaran melalui aktivitas fisik secara rutin.