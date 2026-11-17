RADAR BOGOR – Upaya menekan angka stunting di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.

Salah satunya dilakukan PT Polychemie yang memberikan dukungan berupa penyediaan lahan untuk fasilitas Posyandu Tulip sekaligus bantuan makanan bergizi bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.

Dukungan tersebut diserahkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Posyandu Tulip yang berlokasi di Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Selasa 17 November 2026.

Advertisement Camat Cibinong, Acep Sajidin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Polychemie atas kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di wilayahnya.

Menurut Acep, kontribusi perusahaan tersebut tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga memberikan izin penggunaan lahan milik perusahaan untuk pembangunan fasilitas Posyandu.

"Alhamdulillah, PT Polychemie memberikan CSR dengan mengizinkan lahannya digunakan untuk pembangunan posyandu. Posyandu ini berdiri di area Polychemie dan pihak perusahaan memberikan izin agar fasilitas kesehatan tersebut bisa dibangun," ungkapnya.

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Selain menyediakan lahan, PT Polychemie juga menyalurkan bantuan makanan bergizi bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di RW 4.

Program pemberian makanan tersebut direncanakan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut.

"Alhamdulillah, jadi bukan hanya memberikan lahannya, tetapi juga memberikan makanan. Insyaallah program ini berjalan selama tiga bulan berturut-turut," jelas Acep.

Ia menilai, pemberian makanan dengan kandungan gizi yang baik secara konsisten dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan dan mendukung pertumbuhan anak.