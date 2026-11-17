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‎"Nantinya AI ini sebagai asistensi bagi petugas dalam melakukan pelaksanaan pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas puncak melalui one way. Jadi one way yang kita terapkan itu memiliki dasar berupa perhitungan-perhitungan yang matang dibantu dengan fasilitas teknologi dan AI," sambungnya.

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‎Selain pemanfaatan AI, kata dia, Satlantas Polres Bogor juga akan menyediakan platform website bagi masyarakat agar mengetahui situasi arus lalu lintas puncak terbaru.

"Nantinya akan dibuka berupa website kepada masyarakat, media apabila ingin merencanakan perjalanan ke jalur puncak. Sehingga lebih efektif dan melihat gambarannya secara langsung karena juga ditambahkan fitur CCTV secara live," terangnya.