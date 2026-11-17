RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mengkaji perpanjangan relaksasi tarif Pajak Air Tanah (PAT) hingga akhir tahun 2027.

Pengkajian perpanjangan relaksasi tarif PAT dianggap sebagai jalan tengah atas permintaan insentif fiskal para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 51 Tahun 2025 tentang nilai perolehan air tanah menetapkan tarif PAT sebesar Rp3.300 per meter kubik atau naik sekitar 120 persen dari harga sebelumnya Rp1.500 per meter kubik.

Pemkab Bogor diketahui memberikan relaksasi atau intensif fiskal berupa pengurangan sebesar 50 persen, tetapi itu hanya bulan Januari hingga Maret 2026.

Insentif fiskal tersebut kemudian diturunkan menjadi 40 persen pada pembayaran April hingga Juni 2026. Kemudian turun lagi menjadi 30 persen pada Juli hingga September dan menjadi tinggal 20 persen pada Oktober hingga November 2026.

Advertisement Di sisi lain, para pengusaha meminta insentif fiskal yang diberikan Pemkab Bogor itu sebesar 50 persen pada tahun 2026, 40 persen tahun 2027, 30 persen tahun 2028 dan 20 persen tahun 2029 serta 10 persen tahun 2030.

Permintaan itu disebut penting untuk memberikan waktu yang memadai bagi industri melakukan penyesuaian perencanaan operasional dan keuangan perusahaan secara matang, hingga tidak mengambil langkah-langkah yang merugikan karyawan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan bahwa, pemerintah daerah sedang mengkaji terkait relaksasi tarif PAT hingga akhir tahun 2027.

"Kami sedang mengkaji memperpanjang relaksasi tarif PAT hingga akhir tahun 2027," kata Ajat, Selasa, 17 November 2026.

Ajat menyempaikan Pemkab Bogor juga akan melakukan pertemuan dengan Kadin dan APINDO Kabupaten Bogor.