RADAR BOGOR – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Parung-Bogor, tepatnya di Kampung Lebakwangi, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Senin, 16 November 2026 malam.

Seorang pengendara sepeda motor Yamaha Nmax berinisial DS meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan dua truk.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Arif Rahman menyampaikan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. Saat itu, korban tengah melaju dari arah Parung menuju Bogor.

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"Setibanya di TKP menyerempet bagian bak samping sebelah kanan kendaraan truk Mitsubishi yang bergerak searah di depannya," ujar Ares kepada Radar Bogor Selasa, 17 November 2026.

Akibatnya, kata dia, korban terjatuh dari sepeda motor. Setelah terjatuh, korban sempat berdiri dan hendak menyeberang menuju bahu jalan sebelah kanan.

Advertisement Namun pada saat bersamaan melintas truk dari arah Bogor menuju Parung, korban kemudian tertabrak hingga mengenai ban belakang sebelah kanan kendaraan tersebut.

"DS mengalami luka pada bagian perut kanan dan tangan kiri patah. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Kota Bogor dan dinyatakan meninggal dunia," ungkapnya.