RADAR BOGOR – Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas warga, PT Sentul City Tbk melakukan pelebaran di perbatasan Jalan Siliwangi hingga Jalan Terusan Bali Raya, Kabupaten Bogor.

Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT MPU tersebut menambah lebar badan jalan sekitar 4 meter, sehingga total lebar jalan mencapai kurang lebih 15 meter.

Meski mengalami pelebaran cukup signifikan, ruas jalan yang menjadi penghubung utama kawasan boulevard tersebut tetap dipertahankan dengan konfigurasi dua lajur tanpa median atau pembatas jalan di bagian tengah.

Advertisement Desain ini dipilih untuk memberikan keleluasaan bagi pengendara, khususnya saat melakukan putar balik (U-turn), sekaligus mendukung aksesibilitas menuju kawasan wisata, seperti JungleLand dan berbagai pusat kuliner di Sentul City.

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Pelaksana proyek dari PT MPU, Pras, mengatakan percepatan pengerjaan pelebaran jalan merupakan instruksi langsung dari pihak pengembang. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kelancaran mobilitas, baik bagi warga perumahan maupun pengunjung kawasan Sentul.

Advertisement Selain pelebaran badan jalan, pekerjaan juga difokuskan pada pembenahan saluran drainase guna mengatasi persoalan genangan air, terutama di sejumlah titik turunan yang selama ini kerap menghambat arus kendaraan.

"Tujuannya terutama untuk kelancaran lalu lintas dan mengatasi genangan air yang sering terjadi di area turunan. Saya sendiri pernah mengalami kesulitan melintas karena banjir di sini. Karena itu, perbaikan saluran menjadi salah satu prioritas," ujar Pras.

Adapun lahan yang dimanfaatkan untuk penambahan badan jalan merupakan area kosong bekas lokasi Masjid Al-Munawaroh yang sebelumnya telah direlokasi.

Sebelum proyek dimulai, lahan tersebut diketahui ditumbuhi semak alang-alang dan sejumlah pohon pisang.

Sementara itu, terkait isu yang sempat viral mengenai penebangan pohon di sekitar lokasi proyek, pihak PT MPU memberikan klarifikasi bahwa proses pembersihan lahan (stripping) baru dilakukan setelah pihak pengembang menyelesaikan koordinasi serta perizinan terkait penggunaan lahan.