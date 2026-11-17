RADAR BOGOR – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Transyogi Cibubur, tepatnya di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa, 17 November 2026 sekitar pukul 07.55 WIB.

Seorang pengendara sepeda motor Honda PCX berinisial DPK meninggal usai tertabrak bus Mercedes-Benz yang dikemudikan IR.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman mengatakan, korban mengalami luka akibat tertabrak bus hingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

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"DPK mengalami luka terbuka pada bagian kepala, meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSUD Abdul Radjak," ujar Ares kepada Radar Bogor, Selasa, 17 November 2026.

Ares menjelaskan, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda PCX yang dikendarai DPK melaju dari arah Cileungsi menuju Cibubur.

Advertisement Setibanya di lokasi kejadian, sepeda motor itu mengenai balok kayu yang berada di badan jalan hingga kendaraannya oleng dan terjatuh ke sebelah kanan jalan.