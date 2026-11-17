RADAR BOGOR – Di tengah kehidupan modern yang semakin lekat dengan gedung-gedung tinggi, kendaraan, dan aktivitas digital, ruang untuk berinteraksi langsung dengan alam perlahan semakin terbatas.

Hutan, pepohonan, sungai, dan keanekaragaman hayati kerap hanya menjadi pemandangan yang dinikmati sesekali, bukan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Padahal, alam menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Di dalamnya terdapat keseimbangan ekosistem, sumber kehidupan, kekayaan budaya, sekaligus pelajaran penting tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dengan lingkungan.

Advertisement Persoalan inilah yang coba dijawab EIGER Nature melalui pengembangan kawasan ekowisata di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bukan semata menghadirkan destinasi rekreasi baru, EIGER Nature membawa gagasan untuk membuka kembali ruang interaksi antara manusia dan alam melalui petualangan, edukasi, konservasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Mengusung semangat The Place of Meaningful Adventure, kawasan ini ingin menjadikan setiap kunjungan sebagai pengalaman yang memiliki arti.

Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati panorama, tetapi juga mengenal lingkungan, memahami budaya, dan membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Gagasan tersebut berangkat dari perjalanan panjang EIGER yang selama hampir empat dekade tumbuh bersama dunia kegiatan luar ruang dan petualangan.

EIGER Nature, memandang kedekatan masyarakat dengan alam sebagai sesuatu yang perlu dibangun kembali.

Sebab, kepedulian terhadap lingkungan akan lebih mudah tumbuh ketika seseorang memiliki pengalaman dan hubungan langsung dengan alam.