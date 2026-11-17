RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menyasar aparatur pemerintahan hingga sektor pendidikan. Kali ini, roadshow sosialisasi anti korupsi digelar di Aula Kecamatan Parung, Selasa, 17 November 2026.

Kegiatan itu diikuti para kepala desa, kepala sekolah, serta unsur pendidikan negeri dan swasta se-Kecamatan Parung.

Camat Parung Adi Nugraha mengatakan sosialisasi anti korupsi menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur dan pengelola anggaran untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

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"Jadikan kegiatan ini sebagai tambahan pengetahuan sekaligus pengingat agar kita selalu menjaga integritas," ujar Adi Selasa, 17 November 2026.

Menurutnya, tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara tidak hanya melekat pada pemerintah desa, tetapi juga seluruh satuan pendidikan. Termasuk sekolah swasta yang menerima bantuan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Advertisement Ia menegaskan, setiap anggaran yang bersumber dari pemerintah harus dikelola sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu juga berlaku dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan (Bankeu), hingga Pendapatan Asli Desa (PADes).

Adi mengingatkan, seluruh pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara tertib, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.