RADAR BOGOR - Kegiatan kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan aksi sosial bertajuk Jumat Berkah oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bogor di RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan berupa makanan dibagikan secara langsung kepada keluarga pasien yang sedang menunggu anggota keluarganya menjalani perawatan medis. Aksi kepedulian ini pun mendapat respons positif dari para penerima manfaat.

Sejumlah keluarga pasien mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bogor. Mereka juga menyampaikan harapan serta doa agar kebaikan yang diberikan dapat membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

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Salah seorang keluarga pasien menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima.

"Terima kasih pak bupati semoga berkah terima kasih," ujar salah satu keluarga penunggu pasien.

Advertisement Ungkapan terima kasih serupa turut disampaikan penerima manfaat lainnya yang menilai pembagian nasi kotak dalam program Jumat Berkah tersebut sangat membantu dan memberikan perhatian tersendiri bagi keluarga yang tengah mendampingi pasien.

"Hatur nuhun Pak Bupati Bogor atas nasi kotak Jumat berkah semoga selalu berkah," kata penerima manfaat lainnya.

Manajemen beserta seluruh civitas hospitalia RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang juga menyambut positif pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Kehadiran dan kepedulian langsung dari pimpinan daerah dinilai memiliki arti penting, terutama dalam memberikan dukungan moral kepada keluarga pasien yang sedang menghadapi masa perawatan di rumah sakit.