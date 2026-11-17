RADAR BOGOR - Ruas Jalan Alternatif Cidokom - Kopo di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ditutup sementara menyusul pekerjaan rekontruksi jalan dan jembatan penghubung Desa Citeko dan Cibeureum.

Penutupan diperkirakan berlangsung selama satu bulan. Sementara rekontruksi berupa betonisasi mencakup ruas jalan sepanjang 400 meter, termasuk pengerjaan bagian dasar jalan.

Pengawas UPT Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wilayah ll Ciawi, Yanto mengatakan, penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran pengerjaan infrastruktur di ruas jalan alternatif tersebut.

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"Untuk kendaraan roda empat sudah mulai ditutup sejak Senin, 16 November 2026 kemarin. Namun, untuk sepeda motor masih bisa melintas," ujarnya, Selasa, 17 November 2026.

Selama penutupan Jalan Cidokom - Kopo, kata dia, pengendara roda empat yang hendak menuju kawasan Puncak, Cisarua, dapat menggunakan jalur alternatif lainnya di Desa Sukakarya.

Advertisement Terdapat dua pilihan jalur di antaranya jalur Cijulang dan Pakancilan yang dapat dimanfaatkan untuk menembus kawasan Puncak.

"Kami berharap pengendara dan masyarakat setempat memahami serta mendukung selama proses pengerjaan agar perbaikan infrastruktur berjalan lancar," harap Yanto.

Selain itu, Yanto mengingatkan pengendara agar lebih berhati-hati. Sebab, kedua jalur tersebut memiliki medan cukup ekstrem dengan kondisi tanjakan, turunan, serta tikungan tajam.