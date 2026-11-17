RADAR BOGOR - Aksi dugaan pencurian di sebuah rumah warga di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dipergoki warga sekitar Selasa, 17 November 2026.

Komplotan yang diduga hendak melakukan pencurian itu kepergok sebelum berhasil masuk ke dalam rumah. Saat dipergoki, para terduga pelaku sempat mengelak ketika ditanya warga.

Advertisement Namun, setelah terus diinterogasi, mereka justru melarikan diri. Bahkan, para terduga pelaku sempat mengacungkan senjata saat berusaha kabur dari kejaran warga.

Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, dua orang terduga pelaku terlihat mengenakan masker. Meski demikian, bagian wajahnya masih terlihat.

Advertisement Selain itu, nomor polisi sepeda motor yang diduga digunakan para pelaku juga tampak dalam rekaman video tersebut.

Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'ih mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut.

"Masih dalam penyelidikan," ujarnya saat dikonfirmasi Radar Bogor, Selasa, 17 November 2026.

Terkait identitas para terduga pelaku, termasuk nomor polisi kendaraan yang terlihat dalam video, Kapolsek menyebut polisi belum mengantongi identitas mereka.