RADAR BOGOR – Tembok penahan tanah (TPT) setinggi 15 meter longsor di Kampung Gunung Putri Selatan, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mengakibatkan satu unit rumah yang dihuni lima jiwa terancam terdampak longsoran.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani menjelaskan, longsor dipicu hujan dan kondisi tanah yang labil serta tidak adanya saluran drainase di sekitar lokasi turut menjadi faktor penyebab longsornya TPT.

"Longsoran memiliki dimensi cukup besar, yakni panjang sekitar tujuh meter, tinggi 15 meter, dan lebar tiga meter," ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa, 17 November 2026.

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Ia menuturkan, satu kepala keluarga (KK) dengan total lima jiwa masuk dalam kategori terancam akibat posisi rumah yang berada di sekitar lokasi longsoran.

"Untuk saat ini longsoran belum diperbaiki, bilamana hujan turun kembali dikhawatirkan longsoran bisa meluas," ungkapnya.

Advertisement Terlebih, kata dia, kondisi tanah di sekitar lokasi masih labil sehingga berpotensi memicu pergerakan tanah susulan.