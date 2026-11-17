RADAR BOGOR - Belum selesai dikerjakan, proyek rekonstruksi Jalan Cibeber - Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor terkendala rusaknya saluran drainase.

Rusaknya saluran air yang mengalami kerusakan memunculkan pertanyaan warga mengenai kualitas pelaksanaan konstruksi jalan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihak penyedia jasa CV Purna Bakti Berkarya, Panjaitan mengakui bahwa kerusakan saluran drainase akibat truk yang tergelincir pada 13 November 2026 lalu.

Advertisement "Saat menurunkan material, truk tergelincir ke drainase sehingga mengalami kerusakan," ungkapnya, Selasa, 17 November 2026.

Menurut Panjaitan, kendaraan tersebut merupakan armada milik pihak pemasok material. Ia memastikan, pihak pemasok telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas biaya perbaikan saluran drainase yang rusak.

Advertisement "Pihak pemasok juga sudah siap bertanggung jawab atas biaya perbaikannya, dan sekarang sudah mulai perbaikan," katanya.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor melalui UPT Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah Cigudeg telah mengecek langsung lokasi rusaknya saluran drainase di Jalan Cibeber - Malasari.

Kepala UPT Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah Cigudeg, Bobby Wahyudi mengatakan, bahwa pihaknya memitoring untuk memastikan pelaksanaan rekontruksi jalan tersebut berjalan dengan baik.