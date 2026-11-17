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‎Menurutnya, Perda dana cadangan pemilu bupati dan wakil bupati Bogor harus ditetapkan saat ini karena agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan mendatang.

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‎"Kenapa perda terkait dana cadangan pemilu ini harus kita tetapkan sekarang, walaupun pemilu masih tahun 2029 kalo tidak ada perubahan, maka dalam kurun waktu tiga tahun kedepan pembiayaan-pembiayaan pemilu tidak menjadi beban APBD dalam satu tahun anggaran," ungkap Rudy. Selasa (17/11/2026).

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‎Oleh karena itu, kata dia, dalam tiga tahun mendatang, usai perda ditetapkan, Pemkab Bogor bisa menyisihkan anggaran dana cadangan pemilu bupati dan wakil bupati Bogor secara bertahap.

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‎"Sehingga dalam tiga tahun kita sudah bisa mulai melakukan menyisihkan dari kekuatan fiskal yang ada tanpa mengganggu program-program strategis yang menyangkut pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi kemasyarakatan," jelasnya.

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Adapun ‎Rudy menyampaikan, anggaran dana cadangan pemilu bupati dan wakil bupati Bogor tahun 2029 sebesar Rp150 Miliar.

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‎"Dana cadangan di perda yang setelah disepakati bersama antara Pemkab Bogor eksekutif dan legislatif senilai Rp150 miliar," tuturnya.

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‎Rudy menambahkan, jika dana cadangan senilai Rp150 miliar dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka tentunya akan mengganggu beberapa kegiatan prioritas Pemkab Bogor.

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‎"Sehingga, dari mulai 2027, 2028, 2029 nanti akan mulai dicadangkan di mana cadangan pemilu besaranya berapa tentunya pembahasan di DPRD masih berjalan, tetapi payung hukumnya dipersiapkan dari sekarang. Jadi payung hukumnya peraturan daerah Kabupaten Bogor," pungkasnya. (abl).