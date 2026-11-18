RADAR BOGOR - Kebocoran data pelanggan, bisa menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar.

Bukan sekadar nomor telepon atau alamat email yang tersebar, informasi pribadi yang jatuh ke tangan orang tidak bertanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk melancarkan penipuan digital hingga serangan siber yang menyasar korban secara spesifik.

Karena itu, perusahaan dituntut tidak hanya mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan, tetapi juga memastikan informasi tersebut terlindungi dengan sistem keamanan yang memadai.

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Dosen Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dr Heru Sukoco menegaskan, perlindungan data harus dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, ada enam indikator penting yang perlu diperhatikan perusahaan untuk meminimalkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi pelanggan.

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Heru menjelaskan, informasi seperti nomor telepon dan alamat email memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Data tersebut dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan sebagai sarana untuk melancarkan berbagai modus kejahatan siber.

Risikonya semakin besar ketika informasi kontak digabungkan dengan identitas pribadi dan riwayat transaksi.

Kombinasi tersebut memungkinkan pelaku kejahatan menyusun pesan penipuan yang terlihat meyakinkan karena seolah-olah berasal dari pihak resmi.

Modus yang kerap digunakan antara lain tawaran hadiah fiktif hingga pemberitahuan pengembalian dana palsu.