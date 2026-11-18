RADAR BOGOR - Kabel listrik dan telekomunikasi, yang menjuntai di sepanjang jalan kerap dianggap sebagai pemandangan biasa di perkotaan.

Padahal, di balik kesan semrawut tersebut, tersimpan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.

Terlebih saat hujan deras, angin kencang, atau pohon tumbang, jaringan kabel yang tidak tertata bisa berubah menjadi sumber bahaya.

Advertisement Baca Juga: Pertamina SMEXPO 2026 Catat Penjualan Rp2 Miliar, Potensi Transaksi UMKM Tembus Rp34 Miliar

Persoalan ini, tidak cukup diselesaikan dengan merapikan kabel agar wajah kota terlihat lebih indah.

Dibutuhkan penataan jaringan utilitas secara menyeluruh, mulai dari pembenahan koordinasi antarlembaga hingga pembangunan sistem kabel bawah tanah yang terintegrasi.

Advertisement Dosen Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dr Regan Leonardus Kaswanto menilai, pengelolaan utilitas perkotaan harus menjadi bagian penting dalam perencanaan lanskap jalan.

Menurutnya, keselamatan masyarakat perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Koordinasi Lemah Bikin Kabel dan Tiang Semrawut

Salah satu persoalan mendasar dalam penataan utilitas perkotaan, kata dia, pembagian kewenangan pengelolaan jalan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan.

Regan menjelaskan, jalan nasional berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sementara itu, jalan provinsi dikelola Dinas PU provinsi dan jalan kabupaten menjadi kewenangan Dinas PU kabupaten.