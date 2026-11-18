RADAR BOGOR — Upaya membangun masyarakat yang sehat dan produktif tidak cukup hanya mengandalkan layanan pengobatan.

Kesadaran untuk menjaga kebugaran serta mencegah penyakit sejak dini juga perlu terus ditumbuhkan.

Komitmen tersebut ditunjukkan RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang dengan berpartisipasi dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Bogor.

Advertisement Keikutsertaan jajaran civitas hospitalia RSUD R Moh Noh Nur menjadi bagian dari gerakan bertajuk "Satu Juta Langkah Sehat" yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Minggu 15 November 2026.

Mengacu pada surat undangan resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, peringatan HKN tahun ini mengangkat tema nasional "Sehat Untuk Semua".

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pelayanan kesehatan, mulai dari delegasi rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi kesehatan, hingga laboratorium kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bogor.

Melalui kolaborasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), berbagai unsur tenaga medis maupun nonmedis turut dilibatkan.

Mereka hadir untuk berpartisipasi sekaligus memberikan pelayanan dan edukasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat sejumlah agenda yang menjadi bagian dari kontribusi bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.