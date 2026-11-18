RADAR BOGOR – Sejumlah kantor di lingkungan Pemkab Bogor masih memasang foto Gibran Rakabuming Raka yang berdampingan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan, pihaknya belum mengambil langkah untuk menurunkan foto Gibran tersebut karena masih menunggu perkembangan dan keputusan dari MPR RI.

Persoalan pemasangan foto tersebut mencuat setelah muncul kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.

Advertisement Sejumlah pemerintah daerah dan kantor DPRD diketahui telah lebih dahulu menurunkan foto Gibran yang sebelumnya dipasang bersama potret Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memberikan kesempatan untuk menurunkan foto Gibran di lingkungan perkantoran Pemprov Jabar.

Sementara itu, Pemkab Bogor memilih menunggu kepastian tahapan di tingkat pusat sebelum melakukan penyesuaian.

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Rudy menegaskan, pemerintah daerah akan mengikuti ketentuan serta keputusan hukum yang berlaku.

"Tentunya kita menghormati segala keputusan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata Rudy, Rabu 18 November 2026.

Terkait foto Gibran yang hingga kini masih terpasang di sejumlah kantor Pemkab Bogor, Rudy menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum menentukan waktu penurunannya.

Menurutnya, proses yang berjalan di tingkat pusat, khususnya di MPR RI, masih perlu menjadi perhatian.