RADAR BOGOR – Menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor selama musim penghujan, Pemkab Bogor mulai memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan bencana.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah membangun enam lumbung sosial pada 2027 agar bantuan logistik dan perlengkapan darurat dapat lebih cepat menjangkau masyarakat terdampak.

Kabupaten Bogor sendiri termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi bencana hidrometeorologi basah di Jawa Barat.

Advertisement BPBD Provinsi Jawa Barat menyebutkan, seluruh 27 kabupaten/kota di wilayah tersebut berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

Persiapan tersebut di antaranya melalui penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mendapat dukungan DPRD Kabupaten Bogor.

Selain itu, Pemkab Bogor juga membentuk Desa Tanggap Bencana (Destana) di sejumlah wilayah.

"Kami didukung DPRD Kabupaten Bogor, tidak pernah kami tidak menganggarkan namanya belanja tidak terduga dan juga kami pun membentuk beberapa namanya Destana. Kita sudah semakin hafal karateristik wilayah Utara, Selatan, Barat dan Timur," ujar Rudy, Rabu 18 November 2026.

Selain anggaran darurat dan pembentukan Destana, Pemkab Bogor juga merancang pembangunan lumbung sosial sebagai salah satu fasilitas pendukung penanganan bencana pada 2027.