RADAR BOGOR – Taman Safari Bogor berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata satwa berkelas dunia.

Melalui Taman Safari Indonesia (TSI), lembaga konservasi ini meraih peringkat kedelapan dalam daftar The Worldworthy 100: Zoos & Aquariums 2026, sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia dan Asia.

Prestasi tersebut diperoleh dengan skor 9,22 berdasarkan evaluasi independen yang melibatkan 72.990 ulasan pengunjung.

Advertisement Taman Safari Indonesia juga tercatat sebagai satu-satunya lembaga konservasi asal Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar 100 besar dunia, bersanding dengan berbagai institusi dari 43 negara.

Pencapaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap pengalaman wisata dan rekreasi yang ditawarkan Taman Safari Bogor.

Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuan destinasi wisata Indonesia untuk bersaing dengan taman rekreasi dan kebun binatang terkemuka di tingkat internasional.

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Direktur Utama Taman Safari Indonesia Group, Aswin Sumampau, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam menjaga dan meningkatkan mutu pengalaman rekreasi tanpa mengesampingkan tanggung jawab konservasi.

“Pengakuan ini menjadi kebanggaan bagi kami, terutama karena didasarkan pada pengalaman dan penilaian puluhan ribu pengunjung," ujar Aswin.

Ini menunjukkan bahwa kualitas rekreasi dan hiburan yang dihadirkan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional dan mampu bersaing dengan destinasi terkemuka dunia.

"Namun, kekuatan Taman Safari Indonesia tidak hanya terletak pada pengalaman pengunjung, tetapi juga pada komitmen kami terhadap konservasi dan kesejahteraan satwa,” tutur Aswin.