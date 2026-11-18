RADAR BOGOR – Program Kampung Dayeuh Padjajaran yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mulai memasuki tahap pemeriksaan hasil pembangunan.

Namun, pelaksanaannya di Kecamatan Rumpin masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan, salah satunya di Desa Sukasari.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu 18 November 2026, tim Kecamatan Rumpin menemukan kondisi jalan di lokasi program Kampung Dayeuh Padjajaran Desa Sukasari yang masih digenangi air dan dipenuhi lumpur.

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Temuan tersebut, menjadi catatan bagi pemerintah desa agar segera melakukan perbaikan sebelum batas waktu penyelesaian program berakhir.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Rumpin, Muhamad Soleh mengatakan, pihaknya telah turun langsung bersama tim untuk mengecek kesesuaian hasil pembangunan dengan rencana program.

Advertisement "Iya, tadi saya bersama tim melakukan pemeriksaan ke lokasi program Dayeuh Padjajaran Desa Sukasari. Memang masih belum selesai dan sudah diarahkan untuk segera diperbaiki dan diselesaikan," ujar Muhamad Soleh kepada wartawan, Rabu 18 November 2026.

Ia menjelaskan, proses verifikasi dan validasi masih berada pada tahap awal. Dengan demikian, pemerintah desa masih memiliki kesempatan untuk membenahi sejumlah kekurangan hingga batas akhir waktu yang telah ditentukan.

Dua Desa di Rumpin Sudah Rampungkan Pembangunan

Pemeriksaan program Kampung Dayeuh Padjajaran di Kecamatan Rumpin tidak hanya dilakukan di Desa Sukasari.

Tim juga menyambangi Desa Tamansari dan Desa Sukamulya, untuk melihat langsung hasil pembangunan di masing-masing wilayah.

Dari hasil pengecekan sementara, pembangunan Kampung Dayeuh Padjajaran di kedua desa tersebut telah selesai dikerjakan.