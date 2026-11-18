RADAR BOGOR – Upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hulu Sungai Ciliwung terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak.

Salah satunya dilakukan PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 dengan menggelar Pegadaian Habitat Day 2026 di kawasan konservasi alam Telaga Saat, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Mengusung tema “Eco-Education & Green Investment Experience”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Pegadaian yang sekaligus terintegrasi dengan aktivasi branding keberlanjutan Tring by Pegadaian.

Advertisement Melalui kegiatan ini, Pegadaian berupaya menggabungkan aksi pelestarian lingkungan dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan hijau.

Dengan demikian, kepedulian terhadap alam diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kesadaran membangun masa depan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemilihan Telaga Saat sebagai lokasi kegiatan memiliki pertimbangan ekologis yang kuat.

Advertisement Selain dikenal dengan panorama perkebunan teh dan bentang alam dataran tinggi yang masih asri, kawasan tersebut merupakan Titik 0 Kilometer Sungai Ciliwung.

Keberadaan Telaga Saat memiliki peran penting dalam menjaga siklus hidrologi, terutama bagi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Karena itu, perlindungan kawasan hulu menjadi salah satu langkah penting dalam mempertahankan keberlangsungan sumber daya air.

Pelaksanaan Pegadaian Habitat Day 2026 dipimpin langsung oleh Plh. Pemimpin Wilayah Pegadaian Kantor Wilayah VIII Jakarta 1, Prabowo Jadi Subroto.