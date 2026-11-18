RADAR BOGOR - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat menggelar kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Bogor.

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‎Kepala Subbidang Provos (Kasubbid Provos) Bid Propam Polda Jabar, AKBP Yanna Nurhandiana menyampaikan Tim Bidpropam Polda Jabar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap personel Polres Bogor, baik anggota yang mengenakan seragam dinas maupun personel berpakaian sipil.

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‎"Pemeriksaan meliputi pengecekan sikap tampang, kerapian penggunaan gampol (seragam polisi), hingga kelengkapan surat-surat nyata diri seperti Kartu Tanda Anggota (KTA), SIM, dan STNK guna memastikan setiap personel mematuhi aturan disiplin yang berlaku," ujar AKBP Yanna Rabu, 18 November 2026.

‎Selain pemeriksaan fisik dan administrasi di lapangan, kata AKBP Yanna tim juga melaksanakan tes urine terhadap para personel menggunakan alat uji cepat (rapid test) narkoba.

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‎"Langkah deteksi dini ini dilakukan secara ketat untuk memastikan seluruh anggota Polres Bogor terbebas dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang," jelasnya.

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‎Tak hanya itu AKBP Yanna Nurhandiana juga memberikan penekanan khusus terkait pengawasan perilaku anggota di lapangan maupun di lingkungan kesatuan.

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‎"Seluruh jajaran Polres Bogor mengenai larangan penggunaan rokok elektrik vape saat berdinas," tegasnya.