RADAR BOGOR - Hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Rabu, 18 November 2026 mengakibatkan dua pohon tumbang di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dua pohon tumbang tersebut berada di Kelurahan Harapan Jaya dan Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kepala Bidang Kedarutan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani mengatakan bahwa pohon tumbang terjadi akibat diterpa angin kencang saat hujan deras.

Advertisement "Karena hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang sehingga menyebabkan pohon tumbang," kata Adam, Rabu, 18 November 2026.

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Untuk pohon tumbang yang terjadi di Kelurahan Harapan Jaya, kata Adam, menimpa kabel PLN.

Advertisement Sedangkan, pohon tumbang yang terjadi di Kelurahan Karanden menimpa satu unit rumah hingga mengalami kerusakan.

Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Hingga saat ini, dua pohon tersebut telah dievakusi oleh tim gabungan.