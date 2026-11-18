RADAR BOGOR – Pengendara yang melintas di Jalan Raya Kemang, Kabupaten Bogor, dibuat harus ekstra waspada setelah puluhan liter minyak goreng curah tumpah dan menggenangi badan jalan, Rabu 18 November 2026 siang.

Insiden tersebut terjadi tepat di depan RS Sentosa, Jalan Raya Kemang, kawasan Pondok Udik.

Tumpahan minyak yang berasal dari drum plastik di sebuah mobil bak terbuka itu membuat permukaan jalan menjadi licin dan berpotensi membahayakan pengguna kendaraan, terutama pengendara sepeda motor.

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Warga sekitar bersama petugas keamanan RS Sentosa bergerak cepat.

Mereka langsung mengingatkan, para pengendara agar mengurangi kecepatan saat melintasi lokasi kejadian untuk menghindari kecelakaan.

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Petugas keamanan RS Sentosa, Sukria, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 WIB.

Menurutnya, minyak goreng curah keluar dari sejumlah drum plastik yang diangkut menggunakan mobil bak terbuka jenis Mitsubishi L300.

"Kejadiannya sekitar pukul 13.30 WIB. Minyak goreng itu tertumpah dari drum-drum plastik yang dibawa sebuah mobil bak terbuka L300," ungkap Sukria kepada wartawan, Rabu 18 November 2026.

Tumpahan minyak terlihat menyebar di badan jalan dan membuat kondisi permukaan aspal menjadi licin.

Situasi ini, langsung memicu kekhawatiran warga karena jalan tersebut masih dilintasi kendaraan.