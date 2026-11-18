RADAR BOGOR – Penataan kawasan flyover Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terus berlanjut. Tak hanya membangun taman di kolong flyover, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga bakal mempercantik kawasan dengan mural yang melibatkan kreativitas anak muda setempat.

Sebelumnya, empat tiang flyover sudah dihiasi mural bertema perjuangan dan kritik sosial kahutla hasil karya anak muda Cileungsi.

Ke depan, Pemkab Bogor berencana menggandeng kembali para pemuda untuk memperluas mural hingga menghiasi seluruh tiang di kolong flyover.

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Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penataan flyover Cileungsi dilakukan setelah pemerintah berhasil melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di kawasan tersebut.

“Flyover Cileungsi itu sudah dikeluhkan oleh masyarakat dari beberapa tahun yang lalu bahkan beberapa masyarakat menyampaikan sudah sampai puluhan tahun PKL tidak bisa ditata,” ujar Rudy kepada Radar Bogor, Rabu, 18 November 2026.

Advertisement Menurutnya, melalui komunikasi yang baik dengan para pedagang, penataan akhirnya dapat dilakukan. Saat ini, kawasan flyover Cileungsi sudah tidak lagi dipenuhi PKL.

Rudy menjelaskan, penataan tidak hanya dilakukan di kolong flyover, tetapi juga menyasar kawasan Simpang Empat Cileungsi. Pemerintah ingin menghadirkan kawasan yang lebih bersih, indah, dan memiliki identitas sebagai salah satu landmark di wilayah Bogor Timur.

“Maka flyover Cileungsi pada saat menjadi bersih, menjadi indah dan tentunya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, potensi anak muda kreatif di wilayah Cileungsi cukup besar, karena itu, Pemkab Bogor ingin melibatkan mereka dalam mempercantik kawasan flyover, termasuk melalui karya mural bertema perjuangan.