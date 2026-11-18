RADAR BOGOR – Aktivitas bersih-bersih di lingkungan SDN 1 Rumpin, Kabupaten Bogor mendadak diwarnai kejadian tak terduga.

Seekor ular sanca batik berukuran sekitar 5 meter ditemukan bersembunyi di balik tumpukan rumput di belakang kantin sekolah, Rabu 18 November 2026 pagi.

Penemuan ular berukuran besar tersebut, sontak membuat pihak sekolah bergerak cepat.

Advertisement Baca Juga: Perkuat Perencanaan SDM Kesehatan, Pemkot Bogor Hadirkan Aplikasi SIAP SDM

Pasalnya, lokasi ditemukannya reptil itu berada di lingkungan pendidikan yang setiap hari dipenuhi aktivitas siswa dan siswi.

Laporan segera ditindaklanjuti oleh Polsek Rumpin bersama Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Sektor Leuwiliang.

Advertisement Petugas gabungan pun langsung diterjunkan untuk mengamankan lokasi sekaligus mengevakuasi ular tersebut.

Awalnya Terlihat Saat Tukang Kebun Membersihkan Rumput

Kapolsek Rumpin, AKP Heri Iwan Suryana menjelaskan, ular tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat itu, Onon yang bekerja sebagai tukang kebun SDN 1 Rumpin sedang membersihkan sekaligus membabat rumput di belakang kantin sekolah.

Namun, pekerjaannya mendadak terhenti setelah melihat bagian tubuh ular menyembul dari tumpukan rumput.

Menyadari adanya bahaya, Onon segera melaporkan temuan tersebut kepada Kepala SDN 1 Rumpin, Hamidah Laelasari.