RADAR BOGOR – Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang di Jalan Raya Jonggol-Cariu, tepatnya di Kampung Menan Rawalutung, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Rabu, 18 November 2026.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.45 WIB itu membuat batang pohon roboh melintang di tengah jalan hingga menutup akses kendaraan dari kedua arah, baik dari Cileungsi maupun Cariu.

Kapolsek Jonggol Kompol Hida Tjahjono mengatakan, pohon tumbang menimpa dua kendaraan yang tengah melintas, yakni satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih yang dikemudikan WW dan sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru yang dikendarai M.

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Menurutnya, kendaraan Daihatsu Sigra mengalami kerusakan pada bagian bodi belakang dan pengemudinya mengalami luka lecet pada bagian tangan.

Sementara itu, sepeda motor Yamaha Mio mengalami kerusakan pada bagian bodi dan roda depan serta pengendaranya juga mengalami memar pada bagian tangan.

Advertisement "Akibat peristiwa tersebut arus kendaraan sempat mengalami kemacetan selama kurang lebih 60 menit," ujar Hida kepada Radar Bogor, Rabu, 18 November 2026.

Ia menjelaskan, untuk mengurai kepadatan petugas gabungan melakukan pengalihan arus kendaraan. Pengendara dari arah Cariu, baik roda dua maupun roda empat, diarahkan melalui Alun-alun Jonggol menuju Perumahan Citra Indah.

Sedangkan sebagian kendaraan kecil dan sepeda motor dari arah Cileungsi dialihkan melalui Cibarusah di Simpang Cibucil.