RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mewacanakan pembangunan monumen Mayor Raden Oking Jaya Atmaja di kawasan simpang empat Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu, 18 November 2026.

Rencana itu menjadi salah satu upaya untuk mengangkat nilai sejarah dan mengenalkan tokoh yang memiliki kaitan dengan Cileungsi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, gagasan pembangunan monumen itu muncul setelah melihat cukup banyak masyarakat maupun komunitas yang memiliki perhatian terhadap sejarah di wilayah Cileungsi.

Advertisement “Kita pun ingin sebetulnya ada sebuah monumen di simpang 4 Cileungsi, salah satunya adalah monumen Mayor Oking,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, rencana itu belum diputuskan secara final, Pemkab Bogor dinilai perlu mengomunikasikan gagasan itu dengan berbagai tokoh agama.

Advertisement "Tetapi terkait monumen tersebut tentu harus kita komunikasikan bersama dengan para kiai, para ulama, para pemangku agama yang lain," ungkapnya.

Rudy menegaskan, komunikasi bersama para tokoh masyarakat menjadi bagian penting sebelum rencana tersebut direalisasikan.

Dengan begitu, pembangunan monumen tidak hanya mempertimbangkan aspek sejarah, tetapi juga memperhatikan kondisi dan pandangan masyarakat sekitar.