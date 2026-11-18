RADAR BOGOR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Berbagai pelatihan keterampilan produktif diberikan sebagai bekal agar mereka mampu kembali ke masyarakat, memiliki keahlian, hingga membuka peluang usaha setelah menyelesaikan masa pidana.

Program pembinaan tersebut dikembangkan di Lapas Cibinong melalui tiga area utama, yakni Balai Latihan Kerja (BLK), Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), serta Kebun Inovasi. Ketiganya menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi sekaligus mendapatkan pengalaman praktik di berbagai bidang.

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Di Balai Latihan Kerja, warga binaan mendapatkan pelatihan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha. Beberapa bidang yang dikembangkan meliputi perkayuan, tata boga, barbershop, hingga konveksi.

Melalui pelatihan tersebut, warga binaan mempelajari berbagai kemampuan praktis. Mulai dari mengolah bahan menjadi produk bernilai guna, keterampilan memasak, pelayanan pangkas rambut, hingga proses pembuatan produk pakaian.

Advertisement Sementara itu, pembinaan di Sarana Asimilasi dan Edukasi berfokus pada sektor pertanian dan peternakan. Warga binaan dilibatkan dalam kegiatan budidaya berbagai komoditas sayuran, seperti kangkung, selada, terong, dan cabai.

Mereka mendapatkan pengalaman mulai dari persiapan media tanam, perawatan tanaman, hingga proses panen. Selain itu, terdapat peternakan domba yang menjadi sarana pembelajaran dalam pemberian pakan, perawatan ternak, serta menjaga kebersihan kandang.

Adapun Kebun Inovasi menjadi pusat pengembangan peternakan ayam, kambing, dan bebek, sekaligus budidaya maggot. Dalam kegiatan tersebut, warga binaan mempelajari teknik pemeliharaan ternak hingga pengelolaan pakan.

Budidaya maggot juga menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan sampah organik sebagai media pakan larva Black Soldier Fly (BSF). Hasil budidaya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong mengatakan, berbagai program pembinaan kemandirian tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam menghadirkan pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi masa depan warga binaan.