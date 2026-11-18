Pria di Bojonggede Bogor Ditemukan Meninggal dalam Rumah
RADAR BOGOR - Seorang pria berinisial M (33) ditemukan meninggal dunia diduga mengakhiri hidupnya sendiri di rumahnya di Kampung Waringin Jaya, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Rabu, 18 November 2026.
Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'ih mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal oleh kakak iparnya setelah magrib.
"Diketahui pukul 18.30 WIB," ujar AKP Abdullah kepada Radar Bogor.
Kapolsek menyebut korban meninggal diduga karena mengakhiri hidupnya sendiri.
"Iya benar di rumahnya," tuturnya.
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AKP Abdullah juga menyampaikan bahwa, semasa hidup korban disebut memiliki gangguan kejiwaan.
"Memang kejiwaannya ada gangguan," ujarnya.
Hingga kini, kata dia, jenazah korban M (33) telah dievakusi oleh pihak kepolisian.
Dengan kejadian ini, kata Abdullah, keluarga juga telah mengikhlaskan kepergian korban. Jenazah korban disemayamkan di dekat rumah keluarga.
"Udah dievakusi, jenazah disemayamkan di rumah, keluarga sudah ikhlas, gak ada keluhan apa-apa," pungkasnya. (abl)
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