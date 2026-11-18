RADAR BOGOR - Seorang pria berinisial M (33) ditemukan meninggal dunia diduga mengakhiri hidupnya sendiri di rumahnya di Kampung Waringin Jaya, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Rabu, 18 November 2026. ‎ ‎Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'ih mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal oleh kakak iparnya setelah magrib. ‎ ‎"Diketahui pukul 18.30 WIB," ujar AKP Abdullah kepada Radar Bogor. ‎ ‎Kapolsek menyebut korban meninggal diduga karena mengakhiri hidupnya sendiri.

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AKP Abdullah juga menyampaikan bahwa, semasa hidup korban disebut memiliki gangguan kejiwaan.

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‎"Memang kejiwaannya ada gangguan," ujarnya.

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‎Hingga kini, kata dia, jenazah korban M (33) telah dievakusi oleh pihak kepolisian.

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‎Dengan kejadian ini, kata Abdullah, keluarga juga telah mengikhlaskan kepergian korban. Jenazah korban disemayamkan di dekat rumah keluarga.

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‎"Udah dievakusi, jenazah disemayamkan di rumah, keluarga sudah ikhlas, gak ada keluhan apa-apa," pungkasnya. (abl)