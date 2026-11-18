RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor merencanakan revitalisasi Masjid Raya Raudhatul Faizin Tanjungsari sekaligus pembangunan Alun-Alun Tanjungsari pada 2027 mendatang.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas keagamaan dan ruang publik yang lebih nyaman, tertata, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rencana itu disampaikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat meninjau pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor bagian timur, Rabu, 18 November 2026.

Advertisement Menurut Rudy, penataan kawasan masjid tidak hanya berfokus pada fasilitas ibadah. Namun, juga akan dilengkapi ruang publik yang dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat.

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"Kita meninjau masjid raya di Tanjungsari, 2027 akan dilakukan revitalisasi dan di belakangnya akan membangun alun-alun," ujar Rudy Rabu, 18 November 2026.

Advertisement Bupati Bogor menuturkan, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerataan pembangunan terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke wilayah pelosok.

Penataan kawasan Masjid Raya Raudhatul Faizin dan pembangunan alun-alun diharapkan dapat memperkuat keberadaan fasilitas publik di Kecamatan Tanjungsari.

Terlebih, wilayah itu berada di kawasan Bogor Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur.