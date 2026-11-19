RADAR BOGOR – Menjaga kebersihan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman bagi pasien dan masyarakat.

Semangat tersebut diwujudkan RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang melalui kegiatan kerja bakti atau korve yang melibatkan seluruh pegawai pada Selasa, 17 November 2026.

Aksi bersih-bersih tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-55.

Advertisement Kegiatan ini juga menjadi bentuk penerapan empat pilar semangat KORPRI, yakni "KORPRI Hadir dan Peduli, KORPRI Bugar, KORPRI Berkarya, dan KORPRI Melayani".

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan manajemen rumah sakit, seluruh civitas hospitalia RSUD R Moh Noh Nur diminta berpartisipasi aktif dalam membersihkan serta menata lingkungan kerja masing-masing.

Pelaksanaan korve dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Setiap pegawai diarahkan untuk membersihkan area unit kerja dan tempat pelayanan sesuai pembagian lokasi serta instruksi koordinator masing-masing.

Seluruh Pegawai Terlibat dalam Aksi Korve

Kegiatan kerja bakti ini dilaksanakan dengan mengacu pada surat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor Nomor 236/85/DP-KORPRI/2026.

Adapun sejumlah ketentuan pelaksanaan korve dalam rangka HUT KORPRI ke-55 tersebut meliputi:

1. Dasar Pelaksanaan

Kegiatan merupakan tindak lanjut surat resmi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor Nomor 236/85/DP-KORPRI/2026.