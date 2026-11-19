RADAR BOGOR – Pencarian terhadap Nur Husna Luvita (19), wisatawan yang dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus di kawasan Curug Cikuluwung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, akhirnya membuahkan hasil.

Tim SAR gabungan menemukan korban pada Kamis 19 November 2026 pagi, tetapi dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Korban ditemukan di aliran Sungai Saninten, Desa Situ Ilir, Kecamatan Pamijahan. Sebelumnya, perempuan asal Tangerang itu dilaporkan hilang saat berwisata di air terjun Curug Cikuluwung, Desa Cibitung Wetan, Pamijahan.

Advertisement Kapolsek Cibungbulang, Kompol Suyoko, membenarkan penemuan korban yang berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB.

"Korban yang sebelumnya dilaporkan hanyut telah ditemukan oleh tim gabungan di Sungai Saninten, Desa Situ Ilir, Kecamatan Pamijahan. Namun, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ungkapnya.

Setelah berhasil ditemukan, jenazah Nur Husna langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Advertisement Baca Juga: Akhirnya Disahkan, DPR Ketok Palu UU Perampasan Aset

Jenazah tersebut sementara berada di rumah sakit sambil menunggu kedatangan pihak keluarga.

Dalam proses penanganan kejadian ini, Polsek Cibungbulang bersama sejumlah unsur terkait telah melakukan koordinasi.

Petugas juga masih menunggu konfirmasi dari pihak keluarga untuk memastikan identitas jenazah.

Kronologi Wisatawan Hilang di Curug Cikuluwung

Peristiwa nahas yang menimpa Nur Husna bermula pada Rabu 18 November 2026. Saat itu, korban bersama empat orang rekannya tengah menikmati wisata alam di kawasan air terjun Curug Cikuluwung, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan.