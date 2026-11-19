RADAR BOGOR - Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merilis hasil operasi gabungan terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin atau PETI di area resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (PTNW) Gunung Talaga.

Operasi penertiban PETI yang berlangsung sejak Senin hingga Kamis, 16 - 19 November 2026 ini, mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Sukabumi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menutup sebanyak 31 lubang yang terindikasi sebagai titik PETI, dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti.

Advertisement Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo mengatakan, operasi gabungan ini merupakan upaya penanganan aktivitas pertambangan ilegal di dalam wilayah konservasi.

"Ini juga merupakan langkah preventif untuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan dan bencana ekologis, khususnya menjelang dan selama musim penghujan," ungkap Didid dalam siaran persnya di Sukajaya, Kamis, 19 November 2026.

Patroli gabungan ini melibatkan 28 personel yang terdiri atas Balai TNGHS sebanyak 10 personel, Polri 2 personel, TNI 1 personel, Dinas Lingkungan Hidup 3 personel, Satpol PP 3 personel, BPBD 1 personel, MPA/MMP 3 personel, serta unsur masyarakat sebanyak 5 personel.

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Dalam pelaksanaannya, petugas berhasil melakukan penertiban terhadap 31 lubang PETI dan 1 lokasi rendaman, serta memusnahkan 29 unit gubuk/saung dan 15 unit alat atau mesin pendukung aktivitas penambangan ilegal.

Penertiban dilakukan melalui penelusuran pada dua grid pengelolaan taman nasional, yakni Grid 584, yang meliputi Blok Gua Ulung dan Blok Cikeresek, serta Grid 621, yang mencakup Blok Keresek, Blok Gandok, dan Blok Cipopok.

Selain penertiban sarana fisik, petugas juga menemukan sejumlah peralatan yang mengindikasikan kompleksitas operasional PETI di lokasi tersebut.