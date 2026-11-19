RADAR BOGOR – Pondok Pesantren Ghofurul Anwar, Rancabungur, Kabupaten Bogor, menggelar kegiatan pembinaan jamaah melalui Pelatihan Kepemimpinan Majelis Taklim yang dipadukan dengan Pelatihan Thibbun Nabawi bertema Kesehatan Holistik, Sabtu, 14 November 2026.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pondok Ghofurul Anwar bersama Yayasan Sejuta Sinergi Indonesia dalam upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus membangun kesadaran hidup sehat berbasis nilai-nilai Qur'ani.

Agenda ini digagas oleh Ustadz Arwan Sutriawan, S.Sy., selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rancabungur sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Ghofurul Anwar, bekerja sama dengan Harokah Majelis Taklim Kecamatan (HMT) yang diketuai Ustadzah Syahla Ulfaturohmah.

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Pelatihan Kepemimpinan Majelis Taklim bertujuan meningkatkan kapasitas, kemampuan manajerial, komunikasi, serta kualitas kepemimpinan para pengurus majelis taklim sebagai garda terdepan pembinaan umat. Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 jamaah majelis taklim dari tujuh desa di Kecamatan Rancabungur.

Hadir pula sejumlah tokoh dan unsur pemerintahan, di antaranya Ketua MUI Kecamatan Rancabungur KH. Moh. Yani, Camat Rancabungur Dita Aprilia, Ketua PKK Kecamatan Rancabungur Ibu Nanan, serta Ketua HMT Kabupaten Bogor Hj. Chozainul Choiriyah bersama tokoh agama dan undangan lainnya.

Advertisement Pembinaan kepemimpinan tersebut dipadukan dalam satu rangkaian kegiatan dengan edukasi kesehatan holistik melalui Pelatihan Thibbun Nabawi. Bersama Yayasan Sejuta Sinergi Indonesia, Pondok Pesantren Ghofurul Anwar menghadirkan pembelajaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga sebagai bagian dari ikhtiar menjalankan amanah kehidupan.

Materi disampaikan oleh Ustadz Faisal Hanafi El Faruq, S.H., C.IM., C.PS., C.ATB., bersama Ustadzah Riani, S.Kom., M.M., CHRA, CH., CHt., C.IM., C.PS. Pembekalan ini mengajak peserta memahami konsep kesehatan holistik, mengenal ikhtiar hidup sehat, serta membangun kebiasaan menjaga kesehatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga.

Antusiasme peserta terlihat dalam mengikuti rangkaian pembelajaran. Tidak hanya jamaah majelis taklim, kegiatan ini juga melibatkan para santri dan perwakilan pengurus pondok. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadikan kegiatan ini sebagai ruang pembelajaran bersama yang mempertemukan penggerak masyarakat, generasi santri, dan pengelola lembaga pendidikan.

Sinergi ini membawa pesan bahwa pembangunan umat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Kepemimpinan, pendidikan, dakwah, dan kesehatan merupakan unsur yang saling menguatkan dalam membangun masyarakat yang berkarakter, sehat, dan mandiri.

Kesuksesan kegiatan tidak terlepas dari kerja keras jajaran panitia, di antaranya Ustadzah Dian, Umi Ebon Nurohmah, Nurhayati, serta seluruh keluarga besar Ghofurul Anwar yang turut berkhidmat menyukseskan agenda tersebut hingga berlangsung khidmat dan lancar.