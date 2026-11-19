RADAR BOGOR - Sebanyak 79 hakim Mahkamah Agung (MA) mengikuti pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).

Pelatihan sekaligus kunjungan ini menjadi kesempatan bagi para hakim untuk melihat langsung teknologi serta standar pengelolaan limbah industri yang diterapkan PPLI di Bogor.

Direktur Teknikal dan SHEQ PPLI Elpido mengatakan perusahaan menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik pengelolaan limbah B3.

Advertisement Menurutnya, PPLI merupakan perusahaan yang telah lama bergerak di bidang pengelolaan limbah dan memiliki pengalaman serta fasilitas dengan beragam metode pengolahan.

"Kami menerima teman-teman dari Mahkamah Agung untuk melihat langsung pengolahan limbah berbahaya yang kami lakukan. PPLI merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki pengalaman. Pilihan metode pengolahan limbah di sini juga cukup lengkap," ujarnya, Rabu, 18 November 2026.

Advertisement Melalui kunjungan tersebut, para hakim MA dapat melihat hampir seluruh metode pengolahan limbah sekaligus memahami penerapan standar nasional maupun internasional dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3.

Elpido berharap, kegiatan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan limbah di lapangan, termasuk kesesuaian antara ketentuan regulasi dan implementasinya.

"Kami berharap bisa berbagi informasi dan pengalaman tentang bagaimana limbah dikelola secara proper. Dalam konteks pelatihan ini, peserta bisa melihat apa yang diatur dalam regulasi dan bagaimana aktualnya di lapangan," katanya.

Hakim Yustisial pada Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung, Raden Heru Wibowo Sukaten mengapresiasi kelengkapan fasilitas limbah di PPLI.

Menurutnya, kunjungan ini merupakan bagian dari pembelajaran lapangan bagi para calon hakim lingkungan hidup.