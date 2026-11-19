RADAR BOGOR – Unit Reserse Kriminal Polsek Parung melakukan penindakan terhadap operator wahana permainan Kora-Kora di kawasan wisata The Saltu, Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

Advertisement Langkah tersebut diambil menyusul insiden yang menyebabkan tiga pengunjung mengalami luka-luka saat menggunakan wahana tersebut.

Sebagai bagian dari proses penyelidikan, petugas kepolisian memasang garis polisi di area wahana pada Kamis, 19 November 2026 untuk membatasi aktivitas di lokasi kejadian.

Kapolsek Parung, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 sekitar pukul 20.30 WIB.

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Saat kejadian, para korban tengah menikmati wahana Kora-Kora bersama keluarganya. Permainan tersebut diketahui masih dioperasikan secara manual oleh beberapa orang operator.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun kepolisian, insiden diduga bermula ketika ayunan wahana bergerak semakin cepat hingga tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh operator. Kondisi tersebut mengakibatkan tiga pengunjung terjatuh dan mengalami luka ringan.

Eddy menerangkan bahwa pemasangan garis polisi bertujuan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) agar kondisi di lokasi tetap terjaga selama proses penyelidikan berlangsung.

Hingga kini, penyidik masih mengusut kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam pengoperasian wahana yang mengakibatkan pengunjung mengalami luka-luka.

Selain memeriksa aspek keselamatan dan prosedur pengoperasian, kepolisian juga mendalami informasi mengenai dugaan operator berada di bawah pengaruh minuman beralkohol ketika menjalankan tugas.

Namun, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan harus dibuktikan melalui rangkaian pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penanganan kasus ini, petugas telah mendatangi lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, serta melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mengungkap penyebab insiden secara menyeluruh.

Eddy menegaskan bahwa kepolisian berupaya memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat terungkap sehingga penanganannya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.