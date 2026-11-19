RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menggenjot pembangunan Jalan POJ atau Ruas Jalan yang menghubungkan dari Jalan Transyogi Jonggol hingga tembus Sukamakmur, sebagai upaya membuka akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Timur.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pembangunan Jalan POJ dilakukan secara bertahap untuk menghubungkan sejumlah kawasan yang nantinya menjadi bagian dari pengembangan wilayah Bogor Timur.

Pada 2025, pembangunan Jalan POJ telah mencapai 2,5 kilometer. Sementara pada 2026, Pemkab Bogor menargetkan penyelesaian pembangunan jalan sepanjang 8 kilometer.

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"Jalan POJ ini merupakan jalan yang kami bangun untuk menghubungkan kawasan menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Timur," ujar Rudy kepada Radar Bogor, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, keberadaan Jalan POJ nantinya akan menjadi salah satu akses penghubung menuju kawasan calon ibu kota Bogor Timur.

Advertisement Namun, untuk saat ini, Pemkab Bogor masih menggunakan istilah pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Timur. Hal itu lantaran rencana pemekaran Kabupaten Bogor belum dapat direalisasikan.

"Selama moratorium pemekaran daerah belum dicabut oleh pemerintah pusat, kami menyebutnya sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Timur," tuturnya.