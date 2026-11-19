RADAR BOGOR – Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa tiga rumah warga di Kampung Dampyak, Desa Balekambang, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Kamis, 19 November 2026.

Akibat kejadian itu, tiga rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga sedang, sedikitnya 11 jiwa dari tiga kepala keluarga (KK) terdampak.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani menjelaskan, pohon tumbang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang.

Advertisement "Pohon yang tumbang sudah dievakuasi mandiri oleh pemiliknya dan dibantu oleh warga," ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis, 19 November 2026.

Adam mengungkapkan, berdasarkan hasil kaji cepat, satu rumah di RT 01/02 mengalami kerusakan ringan dan berdampak terhadap satu KK dengan empat jiwa.

Advertisement Sementara itu, dua rumah lainnya berada di RT 04/02, masing-masing satu rumah mengalami kerusakan sedang dengan penghuni satu KK atau empat jiwa, serta kerusakan ringan yang dihuni satu KK dengan tiga jiwa.

Menindaklanjuti kejadian, tim BPBD Kabupaten Bogor diberangkatkan dari Mako Cibinong pada pukul 08.30 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.20 WIB.

Adam menambahkan, proses penanganan berlangsung selama kurang lebih 75 menit.