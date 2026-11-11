‎4 Kali Juara Beruntun MTQ Tingkat Kabupaten Bogor, Camat Cibinong Siapkan Bonus

RADAR BOGOR – Kecamatan Cibinong kembali menunjukkan dominasinya dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Bogor.

Pada penyelenggaraan MTQ ke-48 tahun 2026, kafilah Kecamatan Cibinong berhasil mempertahankan predikat juara umum untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

Keberhasilan tersebut melanjutkan catatan prestasi Kecamatan Cibinong yang telah diraih sejak 2023, 2024, dan 2025.

Advertisement Capaian ini sekaligus memperlihatkan konsistensi Kecamatan Cibinong dalam membina serta mencetak generasi berprestasi di bidang seni baca Al-Qur'an.

Camat Cibinong, Acep Sajidin, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan kafilahnya kembali menempati posisi tertinggi dalam kompetisi keagamaan tingkat Kabupaten Bogor tersebut.

Menurut Acep, prestasi yang diraih bukan semata-mata hasil kerja para peserta, melainkan buah dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.

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Mulai dari pemerintah kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga pengurus RT dan RW turut berperan dalam mendukung kafilah Cibinong.

"Alhamdulillah, Kecamatan Cibinong kembali menjadi juara umum. Ini sudah empat kali berturut-turut, mulai 2023, 2024, 2025 hingga 2026," ujar Acep, Senin 9 November 2026.

Ia menjelaskan, tiga piala bergilir yang berhasil dibawa pulang pada 2023, 2024, dan 2025 kini telah resmi menjadi piala tetap milik Kecamatan Cibinong.

Sementara itu, kemenangan pada MTQ tahun ini membuat Cibinong kembali memperoleh piala bergilir yang baru.