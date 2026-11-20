RADAR BOGOR - Heri Prastiawan atau dikenal dengan Herri Pras didampingi tim kuasa hukum yang tergabung dalam Pembela Ummat, Persaudaraan dan Keadilan (Pusaka) mendatangi Polres Bogor untuk dimintai keterangan oleh penyidik usai digeruduk hingga berujung laporan ke polisi. ‎ Peristiwa terjadi pada Minggu, 1 November 2026 lalu sekitar pukul 20.30 WIB di kediaman Herri Pras di Perumahan Cibubur Country, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. ‎ ‎Kasus tersebut telah dilaporkan berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/2561/XI/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat tertanggal 2 November 2026. ‎ ‎Herri Pras menyampaikan dirinya telah menjalani pemeriksaan di Polres Bogor terkait peristiwa tersebut. ‎ ‎"Saksi-saksi tambahan akan segera datang untuk memberikan kesaksian mengenai kronologi yang terjadi pada tanggal 1 November 2026," kata Herri Pras kepada wartawan di Polres Bogor Kamis, 19 November 2026. ‎ ‎Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan sekitar selama tiga jam. Penyidik, kata Herri melontarkan 14 pertanyaan terkait dengan peristiwa yang dialaminya.

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‎"Poin-poin mengenai kronologi yang terjadi sebenarnya, mengenai berapa orang, nama-nama yang kita masukan ke dalam laporan tambahan ini," jelasnya.

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Pada kesempatan tersebut salah satu tim kuasa hukum Herri Pras yang tergabung dalam Pusaka, Ahsan Pasinringi menjelaskan, peristiwa bermula dari konten yang dibuat oleh kliennya yakni Herri Pras.

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‎"Lalu klien kami dihubungi tapi gak sempat dibalas karena motifnya sudah ketahuan sejak awal untuk diajak berantem," kata Ahsan.

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‎Namun, menurut Ahsan, saat kliennya tidak menanggapi ajakan itu, datang rombongan sekitar 27 orang ke rumah Herri di Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

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‎"Rombongan itu sekitar ya tadi sekitar 20-an orang ya, sampai 30 orang itu langsung masuk ke rumahnya beliau. Ada yang masuk sekitar 4 orang di pekarangan, ada yang berjaga di depan jalan," terangnya.

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‎Sementara itu, Muadz Masyadi anggota kuasa hukum Pusaka mengatakan bahwa hari ini pihaknya mendampingi kliennya untuk menguraikan peristiwa.

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‎"Kami mendampingi bagaimana pidana itu terjadi, siapa-siapa yang diduga pelakunya sudah diuraikan dan kemudian akan dilanjutkan nanti pemeriksaan saksi-saksi," ungkapnya.

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‎Dalam perkara ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada polisi karena telah bekerja secara objektif, profesional dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

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‎"Perkara ini masih dalam proses penyelidikan untuk ditingkatkan ke sidik," tuturnya.

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‎Ia menilai dari beberapa fakta yang ada, kasus ini diduga bisa menjadi perkara pidana sebab terdapat unsur dugaan kekerasan.

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‎"Ada orang yang dirugikan di situ, ada korbannya saudara Pras di situ. Kami berharap nantinya penyidik tetap melanjutkan proses ini lebih cepat lebih bagus karena perkara ini sudah terang benderang," pungkasnya. (abl)