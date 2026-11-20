RADAR BOGOR – Penemuan sesosok jenazah laki-laki di tepi Sungai Cisadane, kawasan Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, akhirnya menemui titik terang.

Setelah beberapa hari identitasnya belum diketahui, jenazah tersebut berhasil dikenali keluarga yang datang ke Polsek Gunungsindur.

Korban diketahui merupakan warga Cibeureum Tengah, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

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Identitasnya terungkap, setelah keluarga mencocokkan sejumlah ciri fisik khusus dengan kondisi jenazah yang sebelumnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

Kapolsek Gunungsindur, AKP Ucup Supriatna mengatakan, pihaknya menerima laporan penemuan mayat pada Sabtu 14 November 2026 sekitar pukul 12.20 WIB.

Advertisement Petugas kemudian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP).

"Begitu menerima laporan dari masyarakat, anggota langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP," kata Ucup kepada wartawan, Jumat 20 November 2026.

Ditemukan di Lokasi Terjal Pinggir Sungai Cisadane

Proses evakuasi jenazah tidak berlangsung mudah.

Lokasi penemuan berada di kawasan Jampang, tepatnya di pinggir Sungai Cisadane, dengan kondisi medan yang cukup terjal.

Menurut Ucup, petugas harus menempuh perjalanan sekitar satu kilometer untuk mencapai titik penemuan.