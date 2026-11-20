RADAR BOGOR – Lapas Kelas IIA Cibinong kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di sekitar lingkungan kerja.

Melalui program Imipas Peduli, jajaran Lapas Kelas IIA Cibinong membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada sejumlah yayasan dan warga yang membutuhkan, Jumat 20 November S026.

Penyaluran bantuan tersebut dikemas dalam kegiatan bakti sosial bertajuk Jumat Berkah.

Advertisement Program ini menjadi salah satu upaya jajaran Lapas Cibinong untuk hadir dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat sekitar.

Kasubbag Tata Usaha Lapas Kelas IIA Cibinong, Deni Tarmedi, mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah bukan sekadar agenda berbagi bantuan.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk penerapan nilai kepedulian dan solidaritas jajaran pemasyarakatan terhadap sesama.

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“Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, tetapi memiliki arti yang besar bagi sesama," ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat 20 November 2026.

Dalam pelaksanaannya, petugas Lapas Cibinong mendatangi langsung lokasi para penerima manfaat untuk menyerahkan bantuan.

Selain menyalurkan kebutuhan pokok, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menjalin silaturahmi serta memperkuat hubungan antara pihak lapas dan masyarakat.

Sejumlah penerima bantuan dalam kegiatan ini di antaranya Yayasan PYI (Panti Yatim Indonesia), Yayasan Rumah Dhuafa, serta warga yang tinggal di sekitar lingkungan Lapas Cibinong.