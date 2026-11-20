RADAR BOGOR – Tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji mencapai 10.000 dolar Amerika Serikat justru membawa 22 pria dari berbagai daerah ke dalam dugaan praktik perdagangan orang.

Mereka dikumpulkan di sebuah vila di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebelum akhirnya diketahui akan diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut berhasil diungkap jajaran Polres Bogor.

Advertisement Dalam pengungkapan ini, polisi menyelamatkan 22 korban sekaligus mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial FIK (37) dan STH (38).

Kapolres Bogor, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, menjelaskan pengungkapan kasus bermula ketika Satres PPA dan PPO Polres Bogor menerima informasi mengenai dugaan praktik perdagangan orang di wilayah Kabupaten Bogor.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Advertisement Hasilnya, petugas menemukan 22 orang yang dikumpulkan oleh kedua pelaku di sebuah vila di kawasan Kecamatan Tamansari.

"Korbannya berjumlah 22 orang dengan jenis kelamin laki-laki di mana usia rentannya adalah kurang lebih 30 tahun ke atas dengan asal daerah beragam ada dari beberapa pulau yaitu Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan," ungkap Arfan, Jumat 20 November 2026.

Arfan memaparkan, berdasarkan keterangan para korban, mereka awalnya mendapatkan tawaran pekerjaan dengan imbalan gaji tinggi.

Informasi lowongan tersebut diperoleh melalui media sosial maupun perantara yang menjanjikan bayaran dan bonus dalam jumlah besar.