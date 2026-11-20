RADAR BOGOR – Warga Perumahan Villa Nusa Indah 5, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dibuat resah oleh beredarnya rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan aksi pembegalan.

Dalam video tersebut, terdengar suara teriakan histeris seseorang yang diduga menjadi korban pembegalan dan berulang kali meminta ampun serta pertolongan.

Peristiwa yang terekam kamera pengawas itu disebut terjadi pada Kamis 19 November 2026 dini hari. Rekamannya kemudian menyebar luas di media sosial hingga menarik perhatian masyarakat.

Advertisement Suara teriakan yang terdengar dalam video tersebut memicu kekhawatiran warga. Terlebih, orang yang diduga menjadi korban tampak meminta pertolongan berkali-kali dalam situasi yang terdengar mencekam.

Beredarnya rekaman itu pun kembali menyoroti persoalan keamanan lingkungan, khususnya pada malam hingga dini hari.

Warga dibuat khawatir dengan kemungkinan terjadinya tindak kriminal di kawasan permukiman mereka.

Menanggapi video yang ramai diperbincangkan tersebut, Panit Reskrim Polsek Gunung Putri, Ipda Rudolf Luato Pasaribu, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengetahui informasi mengenai dugaan pembegalan di Villa Nusa Indah 5.

"Kita sudah monitor kejadian tersebut, tapi untuk korban sampai dengan saat ini belum membuat laporan," ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat 20 November 2026.

Meski belum menerima laporan dari pihak yang diduga menjadi korban, Rudolf menegaskan bahwa informasi mengenai kejadian tersebut telah menjadi perhatian kepolisian.