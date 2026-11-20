RADAR BOGOR – Polemik kepemilikan lahan seluas kurang lebih 4,5 hektare di kawasan Palemboko, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, memasuki tahap baru.

PT Sentul City Tbk buka suara atas klaim kepemilikan lahan di Palemboko, Babakan Madang yang disampaikan Ozzy Sudiro dan sejumlah warga.

Perusahaan menegaskan, memiliki alas hak yang dinilai kuat dan dapat dipertanggungjawabkan atas lahan yang dipersoalkan.

Advertisement Corporate Communication PT Sentul City Tbk, Febryan mengatakan, pihaknya siap menunjukkan data dan dokumen yang menjadi dasar hak perusahaan soal lahan dj Palemboko Bogor.

Ia juga membuka, ruang bagi pihak yang mengklaim lahan tersebut untuk membandingkan dokumen secara terbuka.

Advertisement “Kami memiliki alas hak yang kami yakini kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, kami siap membuka data dan dokumen untuk dibahas bersama agar persoalan ini menjadi jelas berdasarkan bukti masing-masing pihak,” ujar Febryan, Jumat, 20 November 2026.

Menurutnya, persoalan kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan berdasarkan dokumen dan pembuktian hukum.

Karena itu, Sentul City mempersilakan pihak yang mengklaim lahan untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang dimiliki.

“Kami siap berdialog dengan warga dan membuka data bersama. Silakan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan membawa dokumen serta data yang dimiliki, sehingga semuanya bisa dibahas secara terbuka,” tegasnya.

Sentul City Hormati Proses Hukum

Selain membuka ruang dialog, Sentul City menyatakan, menghormati proses hukum yang berjalan di Polda Jawa Barat terkait laporan Ozzy Sudiro.